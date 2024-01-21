Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2024 04:15

12 yaşındaki çocuk Afrika’nın en yüksek zirvesine tırmandı

Faslı 12 yaşındaki Yusuf et-Tazi, Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya’daki deniz seviyesinden 5 bin 895 yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı.

12 yaşındaki çocuk Afrika’nın en yüksek zirvesine tırmandı
[Fotograf: Reuters]

Tazi, elindeki Fas bayrağıyla, doğu Afrika ülkesi Tanzanya’daki deniz seviyesinden 5 bin 895 yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinden yaptığı görüntülü paylaşımda, "Kilimanjaro Dağı'na tırmanan en küçük Faslı Arap olarak tarihi bir başarı elde etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Kilimanjaro’nun zirvesini kaplayan karlar ortasında konuşan Tazi, "Ülkemi uluslararası sahnede gururla temsil etmekten ve sevgili ülkemizin çocuklarını ve gençlerini onurlandırmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Tazi, Kilimanjaro’nun zirvesine tırmanmak için harcadığı saat sayısını açıklığa kavuşturmazken, "Çocukluğumdan beri, yüksek dağlara tırmanma tutkum ve hedefim, ailemin tüm üyeleri, özellikle de güçlü bir destekçi ve büyük teşvik kaynağı olan babam Ömer et-Tazi tarafından destekleniyordu" diye konuştu.

Ağustos 2023'te de babasıyla Ağrı Dağı'na tırmandı

Öte yandan babası Ömer et-Tazi'nin imzasını taşıyan bir açıklamada Faslı çocuk Yusuf, gerçekleştirdiği bu adımın tüm Faslı gençlerin hayallerine ulaşması için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Tazi, "Bu başarı sadece benim adımı değil, aynı zamanda ülkemin adını da yüceltti" ifadesini kullandı.

Faslı çocuk Tazi, ağustos 2023’te de babasıyla Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmıştı.

ETİKETLER
Afrika
Sıradaki Haber
Fransa'da Filistinlileri 'kanser' olarak nitelendiren vekil hakkında suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:27
Ankara'da komşu iki aile arasında "gürültü" kavgası: 4 yaralı
02:50
Çanakkale Boğazı hızı 10 knot altındaki gemi geçişlerine kapatıldı
02:50
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
02:41
Yola konteyner kabini düştü, araç takla atıp ters döndü
02:37
Düzce'de zehir taciri 1 kişi tutuklandı
02:30
Samsun'da metruk binada yangın: Küle döndü
ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: O anlar kamerada
Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ