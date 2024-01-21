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Dünya
AA 21.01.2024 00:30

Guterres Afrika'nın BMGK'de daimi üyesi bulunmamasını eleştirdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyesi olmamasını eleştirdi.

Guterres Afrika'nın BMGK'de daimi üyesi bulunmamasını eleştirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kurumların 80 yıl öncesini değil bugünün dünyasını yansıtması gerektiğini vurguladı.

Guterres "Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hala tek bir daimi üyeye sahip olmamasını nasıl kabul edebiliriz? Eylül ayındaki zirve küresel yönetişim reformlarını değerlendirmek ve güveni yeniden inşa etmek için bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Guterres, "Acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımdan vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullanarak Gazze'ye yönelik ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'deki insani krizin son bulması gerektiğini kaydeden Guterres, "Gazze'de insanlar sadece bombalar ve mermiler nedeniyle değil, aynı zamanda gıda ve temiz su eksikliği, elektriksiz ve ilaçsız hastaneler nedeniyle de ölüyor. Buna bir son verilmelidir." çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrika Antonio Guterres
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