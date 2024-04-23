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Dünya
AA 23.04.2024 00:22

Gazze'de Nasır Hastanesinin yeniden faaliyete geçmesi için çalışma başlatıldı

İsrail'in uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni yeniden hizmete sokmak için çalışma başlatıldı.

Gazze'de Nasır Hastanesinin yeniden faaliyete geçmesi için çalışma başlatıldı
[Fotograf: AA]

Hastanede çok sayıda kişinin katılımıyla temizlik yapıldı, çöpler kaldırıldı, eşyalar düzenlendi ve onarım yapıldı.

Hastane doktorlarından Atıf Muhammed, hastanenin yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bir hafta öncesine kadar hastaneye yaklaşmanın imkansız olduğunu hatırlatan Muhammed, uluslararası kurumlarla koordineli olarak İsrail tarafıyla hastaneyi hizmete açmak için iletişime geçtiklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hastaneye geldiklerinde faciayla karşılaştıklarını kaydeden Muhammed, 5 jeneratörün kullanılmaz durumda olduğunu ve bunlar tamir edilinceye kadar Avrupa Hastanesinden bir jeneratör ödünç alarak elektrik sorununu geçici olarak çözdüklerini söyledi.

Muhammed, hastanedeki su tanklarının hepsinin çatışmalarda delindiğini, ana bilgisayarın kullanım dışı kaldığını ve tıbbi ekipmanlar ile eşyaların büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Temizlik çalışmalarıyla ilgilenen Filistinli bir genç ise Hastane bünyesindeki pek çok bölüm ve ek binanın hasar aldığını, binalar ayakta dursa da yıkımın içerde çok daha büyük olduğunu dile getirdi.

Filistinli genç, hastanenin yeniden faaliyete geçmesi için tıbbi cihazlar, yataklar ve tahliller için gerekli malzemelere ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan bugün 73 ceset daha çıkarılmış ve cumadan bu yana çıkarılan ceset sayısı 283'e yükselmişti.

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