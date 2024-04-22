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Dünya
AA 22.04.2024 23:56

İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açarak müdahale etti.

El Halil kentine yakın Beyt Emr ve Halhul bölgelerinde İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 3 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bazı araçlarda hasar olduğu görüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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