Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2026 15:54

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, kış mevsiminin başlangıcından bu yana İsrail'in, yakıt ve insani yardım girişini engellediği bölgede 10 çocuğun soğuk sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "3 aylık Ali Ebu Zur, aşırı soğuk nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Kış ayından bu yana Gazze'de soğuk havadan korunamadığı için hayatını kaybeden çocukların sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi

Soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durumda gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.

Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İletişim Başkanı Duran: Hizmete alınan eserler Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansımasıdır
16:17
Oyun oynarken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
16:13
Uzundere ve İspir Barajı'nda 1,5 milyon metreküp su depolanacak
15:53
"COP31"in turizm sezonunu uzatması bekleniyor
15:49
Uzmanlardan soğuk havalarda lastik basıncını düşürmeyin uyarısı
15:45
Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
YPG’den kurtarılan Rakka...
YPG’den kurtarılan Rakka...
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ