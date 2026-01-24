Katil İsrail'in saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 481 kişinin yaşamını yitirdiği, 1313 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 88 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.