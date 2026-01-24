Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.01.2026 15:35

Katil İsrail'in saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği bildirildi.

Katil İsrail'in saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 481 kişinin yaşamını yitirdiği, 1313 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 88 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
İletişim Başkanı Duran: Hizmete alınan eserler Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir yansımasıdır
16:17
Oyun oynarken kanala düşen çocuk hayatını kaybetti
16:13
Uzundere ve İspir Barajı'nda 1,5 milyon metreküp su depolanacak
16:02
Gazze'de insanlık donuyor: 10 çocuk soğuktan can verdi
15:53
"COP31"in turizm sezonunu uzatması bekleniyor
15:49
Uzmanlardan soğuk havalarda lastik basıncını düşürmeyin uyarısı
YPG’den kurtarılan Rakka...
YPG’den kurtarılan Rakka...
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ