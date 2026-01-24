Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 24.01.2026 14:31

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ateşkes uyarınca çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.

Gazze Caddesi'ni hedef alan saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun ayrıca Beyt Lahiya beldesindeki Salatın bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Mecdi İbrahim Belavi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mueyyid Ebu Muammer adlı Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu insansız hava aracıyla Han Yunus'un orta kesimindeki Ammara Casir kavşağı yakınlarına ateş açtı.

Han Yunus'un güneydoğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi, ateş açıldı. Ayrıca İsrail donanması kentin kıyı şeridine hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampına ateş açarken Gazze kentinin doğu kesimlerini topçu atışıyla hedef aldı.

İsrail'in Gazze Soykırımı
