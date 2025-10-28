Çok Bulutlu 13ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 28.10.2025 06:20

Gazze’de her adım ölüm riski: Patlamamış bombalar sivillerin yaşamını tehdit ediyor

Soykırımcı İsrail saldırılarının ardından Gazze, patlamamış mühimmatlarla dolu bir enkaza dönmüş durumda. Ateşkesin ardından evlerine dönenler, bir mayın tarlasıyla karşı karşıya. Ağır iş makinelerinin girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları neredeyse durma noktasına geldi.

Gazze’de her adım ölüm riski: Patlamamış bombalar sivillerin yaşamını tehdit ediyor

İsrail’in ağır iş makinelerinin girişine koyduğu kısıtlamalar, Gazze’de yeniden inşa çalışmalarını büyük ölçüde yavaşlatıyor. Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, on binlerce ton patlamamış mühimmatın bölgede siviller için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Serrac, kentin altyapısının onarımı için en az 250 ağır araç ve bin ton çimentoya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Gazze’nin her sokağında yıkım var, ama elimizde bu yıkımı kaldıracak araç yok” dedi.

Gazze’ye şu ana kadar sadece altı kamyon girebildi. Bölgede yaklaşık 9 bin Filistinlinin hâlâ enkaz altında olduğu ifade ediliyor. Ancak sınırlı sayıdaki ekipmanlar öncelikli olarak İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunması için kullanılıyor.

Gazze’deki siviller, ateşkes sürecinde insani önceliklerin geri plana atılmasından endişe ediyor.

Gazze’nin her yanında patlamamış mühimmat

İsrail saldırılarının ardından Gazze, patlamamış bombalarla dolu bir enkaza dönmüş durumda.

Gazze’nin neredeyse tamamının yerleşim alanı olduğunu belirten HALO Trust yetkilileri, saldırıların kentin her noktasına zarar verdiğini söylüyor.

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in bölgeye yaklaşık 200 bin ton patlayıcı attığını, bunun 70 bin tonunun hâlâ patlamamış halde olduğunu açıkladı.

Patlamamış mühimmatlar özellikle çocuklar için ölümcül tehlike yaratıyor. Yedi yaşındaki Yahya Şurbasi ile kız kardeşi Nabila, oyun oynarken buldukları bir cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Yahya’nın kolu ampute edilirken, Nabila yoğun bakımda tedavi görüyor.

Gazze’de her adım ölüm riski: Patlamamış bombalar sivillerin yaşamını tehdit ediyor

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden bir doktor, durumu “sessiz bir felaketin eşiği” olarak tanımlıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana 328 kişi patlamamış mühimmat nedeniyle yaşamını yitirdi ya da yaralandı.

Uzmanlar, Gazze’nin tamamen temizlenmesinin yıllar süreceğini ve milyonlarca dolar gerektireceğini belirtiyor.

Gazze halkı ise bir an önce yeniden inşa çalışmalarının başlamasını, özgürce hareket edebilmeyi ve kalıcı bir ateşkesin hayata geçmesini istiyor.

Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
