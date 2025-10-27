Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
Dünya
AA 27.10.2025 23:40

İsrail, Kassam Tugaylarının Kızılhaç'a teslim ettiği esirin cesedini aldı

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 1 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail, Kassam Tugaylarının Kızılhaç'a teslim ettiği esirin cesedini aldı
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun cesedin bulunduğu tabutu Kızılhaç'tan aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrailli esirin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailesine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esirlere ait cesetlerin sayısı 16'ya çıkarken, ölen 28 esirden 12'sinin cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı tespit edilmişti.

İsrail ise 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in teslim ettiği cesetlerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığı, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığını kanıtladığını söylemişti.

