Gazze'de İsrail saldırısında hasar alan yapının çökmesi sonucu 2 kişi öldü

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin liman yakınlarında bakım çalışmaları yürütürken çöken yapının beton duvarlarının altından iki işçinin cansız bedeni ile bir yaralıyı çıkardığı belirtildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, yapının duvarlarının önceki İsrail bombardımanlarında hasar gördüğünü ve yıkılma tehlikesi taşıdığını söyledi.

Basal, "Gazze Şeridi’ndeki binlerce bina, İsrail’in son saldırılarında neden olduğu büyük yıkım nedeniyle her an çökme tehlikesi altında." dedi.

Gazze Şeridi'nde kısmen yıkılmış ya da oturulamayacak durumda olan evlerine dönmek zorunda kalan Filistinlilerin gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Basal, ekiplerin her gün çok sayıda binada çatlaklar ve kısmi çökmelerle ilgili onlarca ihbar aldığını, ancak inceleme veya acil güçlendirme için imkanların bulunmadığını ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'ı yok oldu. Gazze Şeridi'ndeki zararın tahminlere göre yaklaşık 70 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.