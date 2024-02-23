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Dünya
AA 23.02.2024 20:20

Gazze’de gıda ve ilaç yokluğu 700 bin Filistinlinin hayatını tehdit ediyor

İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki kuzey bölgelerine gıda ve ilaç girişini engellemesinin bölgedeki 700 binden fazla Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği açıklandı.

Gazze’de gıda ve ilaç yokluğu 700 bin Filistinlinin hayatını tehdit ediyor
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin (İsrail), Gazze kenti ve kuzey bölgesinde kuşatma altındaki bölgelere temel gıda yardımlarının ve tıbbi tedavi malzemelerinin girişini engellemeye devam etmesi, her an 700 binden fazla Filistinlini hayatını tehdit ediyor.” denildi.

Gazze kenti ile kuzeyindeki bölgelerdeki insanların yaşam koşullarının gün geçtikçe daha zorlaştığına dikkati çekilen açıklamada, Arap dünyası başta olmak üzere "tüm dünyanın gözü önünde" on binlerce insanın İsrail’in saldırıları ve neden olduğu açlık nedeniyle ölümü beklediğine vurgu yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısının 140’ıncı gününe girdiğine işaret edilen açıklamada, “Gazze'de kalan canları kurtarmak için hiçbir vicdan harekete geçmiyor. Ama Gazze’dekiler, hala dünyada iniltilerini dinleyecek birini bulacakları umuduyla yaşıyor.” ifadelerine yer verildi.

Gazze'de tüm hastaneler ve tıp merkezleri hizmet dışı

Tel Aviv rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 514 Filistinli öldürüldü, 69 bin 616 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’ndeki Gazze kenti ve kuzey bölgesi, İsrail'in karadan askeri saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana şiddetli bir kuşatma altında. Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi gibi ana merkezler başta olmak üzere tüm hastaneler ve tıp merkezleri hizmet dışı kaldı.

Yaşam koşullarını her geçen gün daha da kötüleştiren İsrail, orada yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen sınırlı miktarlar dışında, yardım ve gıda taşıyan tırların Gazze kentine ve kuzey bölgesine girmesini engelliyor.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, geçen hafta, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Ofise göre, 8 bini viral hepatit vakası olmak üzere, yerinden edilme nedeniyle 700 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış durumda.

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