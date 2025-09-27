Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
Dünya
AA 27.09.2025 15:53

Gazze'de bir gazeteci daha İsrail saldırısında öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'de bir gazeteci daha İsrail saldırısında öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir çadıra düzenlediği saldırıda Filistin Medya Merkezi çalışanı gazeteci Muhammed ed-Daye'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 252'ye ulaştığı kaydedildi.

Gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesinin en sert ifadelerle kınandığı vurgulanırken, Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm basın kuruluşlarına "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçları kınama" çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma Gazze'deki soykırımı durdurmak, gazetecileri korumak ve onların öldürülmesini ve suikastlarını engellemek için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Filipinler’de Tropikal Fırtına Bualoi nedeniyle 19 kişi öldü
Hatay'da pamuk hasadı başladı
