AA 27.09.2025 10:47

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 48 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 48 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 48 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkilileri de kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da orta kesimdeki Zuveyda beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze’nin doğusundaki Hacer Caddesi’nde Şurafa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kaynaklar, aynı saldırıda en az 13 kişinin halen enkaz altında bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda da ayrıca 26 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
