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Dünya
TRT Haber 18.01.2025 10:24

Gazze'de ateşkes yarın devreye girecek

Katar, Gazze Şeridi'nde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Gazze'de ateşkes yarın devreye girecek
[Fotograf: AA]

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Anlaşmanın tarafları ve arabulucularınca koordine edildiğine dikkati çeken Ensari, "Kardeşlerimize önlemlerini almalarını ve dikkat göstermelerini, resmi kaynaklardan gelen talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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