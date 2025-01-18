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Dünya
TRT Haber 18.01.2025 02:14

Gazze'de ateşkes yürürlüğe giriyor

İsrail’in eli kanlı güvenlik kabinesinin ardından İsrail hükümeti de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

Gazze'de ateşkes yürürlüğe giriyor

İsrailli bir kabine üyesi, oylamaya ilişkin basına bilgi verdi. Oylamada 24 bakan ateşkes lehine oy kullanırken, 8 bakan aleyhte oy kullandı.

Ateşkes anlaşması, İsrail hükümeti tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

Soykırımcı Netanyahu, perşembe günü anlaşmanın kabineye sunulmasını çeşitli bahanelerle ertelemişti. Gecikmeden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada ise, "Rehinelerin bırakılması sürecinin pazar günü başlaması bekleniyor" ifadesi kullanıldı. 
 

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