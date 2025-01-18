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Dünya
AA 18.01.2025 01:51

California'nın son 40 yıldaki en geniş kentsel alanı yandı

ABD'nin California eyaletinde geçen hafta başlayan ve hala devam eden iki orman yangınında, 1980'li yıllardan bu yana çıkan bir yangından daha fazla yerleşim alanı küle döndü.

California'nın son 40 yıldaki en geniş kentsel alanı yandı

Associated Press (AP) ajansının Madison'daki Wisconsin Üniversitesine bağlı Silvis Laboratuvarından alınan verilerle yaptığı analiz, California'nın Los Angeles kenti sınırlarında bulunan Palisades ve Eaton bölgelerindeki kentsel alanda çıkan yangınlardaki tahribatın büyüklüğünü ortaya koydu.

Analize göre, Los Angeles'ın Palisades ve Eaton bölgelerinde yaklaşık 10 gündür devam eden yangınlarda tahrip olan kentsel alanın genişliği, eyalette 1980'lerin ortalarından bu yana çıkan herhangi bir yangındakinden daha fazla.

California'da son 40 yılda çıkan diğer yangınlarla karşılaştırıldığında hepsinden daha fazla kentsel alanı küle çevirdiği anlaşılan halihazırdaki yangınlar, Pasifik Okyanusu'ndan gelen şiddetli ve sürekli rüzgarların etkisiyle daha da büyürken, daha fazla konut ve iş yeri alevler içinde kaldı.

California'nın son 40 yıldaki en geniş kentsel alanı yandı

En az 25 kişi yaşamını yitirdi

Ölçümlere göre, Palisades ve Eaton yangınları, Los Angeles'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaklaşık 10,36 kilometrekarelik bir yerleşim alanını küle çevirdi.

Bu miktarın, 2018'de bölgedeki Woolsey Yangını'nın tahrip ettiği kentsel alanın 2 katından fazla olduğu kaydedildi.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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