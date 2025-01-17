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Dünya
AA 17.01.2025 23:41

ABD'de CIA çalışanı, İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin bilgilerini sızdırma suçunu kabul etti

ABD'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti olarak çalışan hükümet görevlisinin, İsrail'in İran'a misilleme planlarını sızdırma suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu kabul ettiği belirtildi.

ABD'de CIA çalışanı, İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin bilgilerini sızdırma suçunu kabul etti

İsrail'in İran'a misilleme planlarını sızdırmakla suçlanan 34 yaşındaki Asıf Rahman, bugün Virgina'daki federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

Kendisine yöneltilen iki ayrı ulusal savunma bilgisini sızdırma suçlamasını ilk başta reddeden Rahman, duruşma sürecinde kararını değiştirerek suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Rahman, İsrail'in misilleme saldırı planlarına ilişkin iki gizli belgeye erişip bunları yazdırarak ikametgahına götürdüğünü, daha sonra bu belgelerin dijital versiyonunu "bunları almaya hakkı olmadığını bildiği çok sayıda kişiye" gönderdiğini itiraf etti.

Davaya bakan ABD Bölge Yargıcı Patricia Tolliver Giles, cezanın 15 Mayıs'ta açıklanmasına karar verdi.

Rahman'ın, Casusluk Yasası kapsamındaki suçlamalar nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu, ancak savcılıkla yapacağı işbirliğinin cezanın azaltılmasını sağlayabileceği belirtiliyor.

ABD vatandaşı olan ve 2016'dan beri CIA'da çalışan Rahman, 13 Kasım'da Kamboçya'da gözaltına alınarak Guam adalarına, oradan da Virginia'ya getirilmişti.

Rahman'ın gizli bilgileri sızdırdığı, bilgilerin Telegram uygulamasında bir kanalda paylaşılmasının ardından ortaya çıkmış, bu bilgiler, İsrail'in, İran'ın 1 Ekim 2024'teki füze saldırılarına misilleme için askeri hazırlık yaptığını göstermişti.

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