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Dünya
AA 17.01.2025 23:32

Filistin Yönetimi: Hükümet Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmek için hazırlıklarını tamamladı

Filistin Devlet Başkanlığı, Filistin hükümetinin, Gazze Şeridi’ndeki tüm sorumluluklarını üstlenmek için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Filistin Yönetimi: Hükümet Gazze'deki sorumluluklarını üstlenmek için hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İdari ve güvenlik personeli, görevlerini yerine getirmek, halkımızın acısını hafifletmek, yerinden edilenleri evlerine ve ikamet yerlerine geri döndürmek, su ve elektrik gibi temel hizmetleri yeniden sağlamak, hudut idarelerini devralmak ve yeniden inşa etmek için tam olarak hazırdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, Filistin Devleti'nin Gazze Şeridi'nde tam sorumluluk üstlenmesinin gerekliliği vurgulandı.

Gazze Şeridi’nden derhal ateşkesin sağlanması ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devleti’nin Gazze Şeridi'nin herhangi bir parçasının kesilmesini reddettiği ve hiçbir Filistinlinin anavatanından sınır dışı edilmesine onay vermediği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, komşu ülkelere ve bağışçı ülkelere, “Filistin hükümetinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için acil insani yardım sağlamaları” çağrısı yapılarak, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümün acilen hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Katar ve Mısır’ın ateşkesin sağlanması için süreç boyunca ortaya koyduğu çabanın takdir edildiği açıklamada, Suudi Arabistan, Ürdün ve ABD’nin çabalarının da unutulamayacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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