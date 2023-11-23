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Dünya
TRT Haber 23.11.2023 00:05

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, İsrail ile Hamas rehine takasında anlaştı. Anlaşmaya göre 4 günlük ateşkes sağlanacak. Gazze’ye insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verilecek. Rehineler ise bugünden itibaren serbest bırakılacak.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, rehinelerin durumuna ilişkin anlaşma sağlandı. İsrail, Hamas ile rehine takasına onay verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısının ardından gelişmeyi "zor ama doğru bir karar" ifadesiyle duyurdu. Rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas da, 50 rehinenin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, Gazze’nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.

Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taaahhüt ettiğini de kaydetti.

Rehinelerin getirilme süreci 5 aşamadan oluşacak

Kanal 12 televizyonu da rehinelerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.

İlk aşamada Hamas, rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.

Rehineler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.

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