Rehine takasında tarih değişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, rehinelerin durumuna ilişkin anlaşma sağlandı. İsrail, Hamas ile rehine takasına onay verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısının ardından gelişmeyi "zor ama doğru bir karar" ifadesiyle duyurdu. Rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını ifade etti.

Hamas da, 50 rehinenin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, Gazze’nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.

Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taaahhüt ettiğini de kaydetti.

Rehinelerin getirilme süreci 5 aşamadan oluşacak

Kanal 12 televizyonu da rehinelerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.

İlk aşamada Hamas, rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.

Rehineler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.

İsrail tarihi değiştirdi

Rehine takasının ne zaman gerçekleşeceğine dair ise İsrail tarafından ilk açıklanan tarih değiştirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, rehine takasının cuma gününden önce gerçekleşmeyeceği belirtildi. Takasın varılan anlaşmaya uygun olarak yapılacağı ifade edildi.

Çatışmalara verilecek 4 günlük araya ilişkin tarihin değişip değişmediğine dair ise bilgi verilmedi.

İsrailli yetkililer ilk olarak, esir takasının bu sabah Türkiye saati ile 11'de başlayacağını duyurmuştu.

Hamas yönetimi de, çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yine aynı saatte yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.