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Dünya
AA 22.11.2023 23:40

BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanının öldüğü 178 saldırı belgelendi

Birlemiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırının belgelendiğini bildirdi.

BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanının öldüğü 178 saldırı belgelendi
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırıyı belgeledi" dedi.

İsrail'in dün Gazze'nin kuzeyindeki Al Awda Hastanesini de hedef aldığını hatırlatan Haq, bu saldırıda 3 doktor ve 1 hasta refakatçisinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda hastanın yaralandığı bilgisini teyit etti.

Farhan Haq, Gazze'nin kuzeyinde "yalnızca 2 küçük hastanenin kısmen çalışır durumda" olduğunun tahmin edildiğini, güneydeki 22 tıbbi tesisin 11'inin "hizmet dışı kaldığını", 7'sinin "hala işlevine devam edebildiğini" ifade etti.

İsrail'in dün gerçekleştirdiği bombardımanda bir DSÖ çalışanının, 6 aylık bebeği, kocası ve iki erkek kardeşiyle hayatını kaybettiğini söyleyen Haq, 7 Ekim-19 Kasım tarihlerinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 108 çalışanının da İsrail'in saldırılarında öldüğünü bildirdi.

Haq, son verilere göre, yerinden edilmiş 1,7 milyon Filistinliden 770 bininin Gazze Vadisi'ndeki 99 UNRWA tesisinde barındığını, bu kamplarda son iki hafta içinde cilt hastalıklarında yüzde 35, ishal vakalarında ise yüzde 40 artış yaşandığını kaydetti.

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