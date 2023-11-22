Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.11.2023 23:18

G7 Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıyan roket fırlatmasını kınadı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan roket fırlatmasını şiddetle kınadı.

G7 Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıyan roket fırlatmasını kınadı
[Fotograf: Reuters]

G7 Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin "Malligyong-1" isimli casus uyduyu taşıyan roket fırlatmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu eylemin, bölgenin barış ve istikrarı için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilerek, "Balistik füze teknolojisi kullanılarak yapılan her türlü fırlatma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ve bariz ihlalidir" ifadesi kullanıldı.

Pyongyang yönetimine nükleer programlardan vazgeçmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi devlet statüsüne "asla sahip olamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu taşıyan bir roket fırlatması şiddetle kınanarak, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının önemine işaret edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore'ye "nükleer ya da balistik füzelere ilişkin teknolojilerin gönderilmesi ihtimalinden derin endişe duyulduğu" ifade edilen açıklamada, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlaması" da şiddetle kınandı.

Kuzey Kore yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun dün başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail, Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden konvoyu 5 saattir bekletiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı
00:24
Bazı BM üyeleri, Gazze'de insani araların yetersiz olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı
00:25
Balıkesir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
00:18
BM: Gazze'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılar hakkında bilgi toplamaya devam ediyoruz
00:11
Karadeniz Ereğli'de 6 okulda eğitime 2 gün ara
00:09
Bakan Göktaş: Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklarla ilgili kriz masası kurduk
UNRWA İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere un dağıttı
UNRWA İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere un dağıttı
FOTO FOKUS
ABD-Kanada sınırında araçta patlama
ABD-Kanada sınırında araçta patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ