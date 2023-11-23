Gazze'de ateşkes başlıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bir buçuk ay geride kalırken, esirlerin durumuna ilişkin anlaşma sağlandı. İsrail, Hamas ile esir takasına onay verdiğini açıkladı.



İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine toplantısının ardından gelişmeyi "zor ama doğru bir karar" ifadesiyle duyurdu. Esirlerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını ifade etti.



Hamas da, 50 esirin, 150 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, Gazze’nin her bölgesine insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine izin verileceği vurgulandı.

Hamas ayrıca İsrail'in, ateşkes sırasında saldırı düzenlemeyeceğini ve kimseyi tutuklamayacağını taaahhüt ettiğini de kaydetti.

Esirlerin getirilme süreci 5 aşamadan oluşacak

Kanal 12 televizyonu da esirlerin İsrail'e getirilme sürecinin 5 aşamadan oluştuğunu belirtti.



İlk aşamada Hamas, esirleri Kızılhaç yetkililerine teslim edecek ve onlardan da İsrail ordusu alacak.



Esirler, tıbbi kontrolün ardından aileleriyle görüşmek üzere 5 izole tıp merkezinden birine götürülecek.

Son olarak da İsrail güvenlik yetkilileriyle "bilgilendirme" görüşmesinden geçecek.

"Esir takası cumadan önce olmayacak"

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak" ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.