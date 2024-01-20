Gazze'de 8 gündür kesik olan iletişim hizmetleri aşamalı olarak geri geldi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne aşamalı olarak tekrar gelen iletişim hizmeti hakkında bilgi verildi.

Teknik ekiplerin İsrail saldırıları nedeniyle oluşan tahribatı onardığı kaydedilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine internet ve iletişim hizmetinin aşamalı olarak verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "şartların zorluğuna rağmen iletişim ve internet hizmetinin son kesintiden önceki haline geri döndüğü" ifade edildi.

İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda birkaç gün önce onarım yapan teknik ekipten 2 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana şirket çalışanı 14 kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'in 12 Ocak'ta düzenlediği saldırılarda ana dağıtım hatlarının zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde internet ve iletişim kesilmişti.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 12 Ocak'ta başlayıp 8 gün sürdü.