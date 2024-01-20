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Dünya
AA 20.01.2024 00:05

ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı acil iniş yaptı

ABD'de Miami Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Atlas Air'e ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, pistten havalanmasının hemen ardından kıvılcımlar saçarak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı acil iniş yaptı

ABD'de Boeing 747 tipi kargo uçağı kalkışından kısa süre sonra acil iniş yaptı.

Atlas Air'den yapılan açıklamada, uçağın dün gece "kalkıştan hemen sonra motorunda arıza meydana geldiği" ve güvenli şekilde tekrar yere indiği belirtildi.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde uçağın havalimanından kalkışından hemen sonra sol kanat motorunda kıvılcımlar saçarak ilerlediği görülüyor.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, uçağın Porto Riko'ya gitmek üzere havalandığı, hemen ardından motor arızası bildirdiği ve daha sonra güvenli şekilde Miami Uluslararası Havalimanı'na döndüğü belirtildi.

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