Gazze'de 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında öldü

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivil, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan katliama devam ediyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli anne Cumane Arife ve 4 gün önce doğan ikiz bebekleri Aysel ve Aser hayatını kaybetti.

Aynı saldırıda kayınvalidesini de kaybeden baba Muhammed el-Kumsan ise eşi ve 4 günlük ikizlerinin öldürüldüğü haberini bebeklerine doğum belgesini almak için dışarıda olduğu sırada aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.