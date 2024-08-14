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Dünya
AA 14.08.2024 12:13

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında öldü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde doğan bebeklerden 115'i, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivil, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan katliama devam ediyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli anne Cumane Arife ve 4 gün önce doğan ikiz bebekleri Aysel ve Aser hayatını kaybetti.

Aynı saldırıda kayınvalidesini de kaybeden baba Muhammed el-Kumsan ise eşi ve 4 günlük ikizlerinin öldürüldüğü haberini bebeklerine doğum belgesini almak için dışarıda olduğu sırada aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

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