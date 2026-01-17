Az Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2026 11:55

Gazze’de 27 günlük bebek soğuktan öldü

Katil İsrail’in ateşkese rağmen insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde, Han Yunus kentinde 27 günlük bir bebek dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze’de 27 günlük bebek soğuktan öldü

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aişe Ayiş el-Ağa adlı 27 günlük bebek, bugün Han Yunus’ta şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Bebeğin ölümüyle birlikte, kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısı 8’e yükseldi.

Yerel ve tıbbi kaynaklar, bu ölümlerin İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik insani yardım girişlerini kısıtlamasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının bölgeye girişinin sınırlı olması nedeniyle, yüz binlerce Filistinlinin derme çatma ve yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Özellikle yerinden edilmiş ailelerin, soğuk hava koşullarına karşı korumasız alanlarda barındığına dikkati çeken kaynaklar, mevcut durumun çocuklar ve bebekler açısından ciddi hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

Gazze halkının barınma ve sağlık hizmetlerine erişimde ağır sıkıntılar yaşadığı, yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı aktarıldı.

Bölgede etkili olan fırtınalı, yağışlı ve soğuk hava koşullarının, ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen derinleşen insani krizi daha da ağırlaştırdığı kaydedildi. Temel ihtiyaçlara erişimin sağlanamaması nedeniyle Gazze’de soğuk hava can almaya devam ediyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Suriye ordusu Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Türk fındığı 2025'te 122 ülkeye ihraç edildi
13:22
Su yetersizliği buğdayda verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir
13:14
İsrail'in eli kanlı bakanı, ateşkesi bozmakla ve Gazze'deki yıkımla övündü
13:16
Yollardaki elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı
12:32
İstanbul'un anıt ağaçları yüzyılların hafızasını ayakta tutuyor
13:00
Kırmızı Bültenle aranan suçlular yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ