Gazze Sağlık Bakanlığı: Kuşatma altındaki Nasır ve Emel hastanelerinde felaket yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin kuşatması ve yoğun saldırıları altındaki her iki hastanede de tıbbi imkanların ve yiyeceklerin tükenmesi sebebiyle yaralı ve hastaların ölümle yüz yüze olduğu uyarısında bulundu.

Nasır ve Emel hastanelerinde durumun kötüye gittiğini ve tam anlamıyla bir felaket yaşandığını aktaran Kudra, hastanelerdeki hasta, yaralı ve sağlık ekiplerinin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizdi.

Kudra, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurumlara "Han Yunus'taki hastanelerdeki sivilleri korumaları, yiyecek ve gerekli tıbbi ihtiyaçları sağlamaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ve Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesini 10 gündür kuşatma altında tutuyor.