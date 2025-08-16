Gazze Hükümeti: İsrail, Aksa Şehitleri Hastanesini 13. kez bombaladı

Gazze'deki hükümetin Medya
Ofisinden yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in savaş
uçakları tarafından bugün Aksa Şehitleri Hastanesine düzenlenen bombardımanın,7 Ekim 2023'ten beri 13. saldırı olduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırının sağlık altyapısını sistematik hedef alma niyeti taşıdığı vurgulanarak, "İsrail ordusunun Gazze
halkına yönelik devam eden saldırı ve soykırım
suçları kapsamında, bugün (Cuma) işgalci güçler hastane
içinde bir mülteci çadırını, özellikle poliklinik bölümünün üstünde hedef aldı." bilgisine yer verildi.
Saldırıyla iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastanede ciddi maddi hasara yol açıldığı, onlarca hastanın hayatının doğrudan tehlikeye girdiği belirtilen açıklamada, İsrail
ve onu destekleyen ülkelerin bu saldırılardan sorumlu tutulduğu, Birleşmiş Milletler
ve uluslararası kuruluşlara ise acil müdahale ederek hastanelere koruma sağlaması çağrısında bulunulduğu kaydedildi.