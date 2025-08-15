Trump: Rusya-Ukrayna ateşkesi sağlanmazsa mutsuz olacağım

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı videoda, Putin ile yapacağı görüşme için Alaska'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." dedi.

Kesin bir şeyler görmek istediğini belirten Trump, "Ateşkesin Avrupa ile alakası yok. Avrupa bana ne yapacağımı söylemiyor ama onlar da (sürece) dahil olacak. Elbette bu süreçte (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de olacak ama ne olacak görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan ABD'nin maddi gelir elde ettiğini ancak bunu umursamadığını çünkü "ölümlerin durmasını" istediğini vurguladı.