Dünya
TRT Haber 15.08.2025 22:38

Trump ve Putin'in Alaska zirvesi 'verimli' geçti

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Trump ve Putin, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Putin, "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum" dedi.

Trump ve Putin'in Alaska zirvesi 'verimli' geçti
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, beraberindeki üst düzey heyetlerle Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkesi ve ikili ilişkileri ele alan liderlerin "Barışın Peşinde" temasıyla yürütülen görüşmesi tamamlandı.

Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

İki lider, toplantı sonrası ortak basın açıklaması yaptı. 

Putin, "Görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti. Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi. 


 

Trump, "Toplantı çok verimli geçti, bazı ilerlemeler kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.


 

Putin, bir sonraki görüşme için Trump'ı Moskova'ya davet etti.

OKUMA LİSTESİ