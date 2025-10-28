Gazze Belediyesi: Su kıtlığı ve 250 bin ton atık Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor

Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımında belediye araç ve ekipmanlarının yüzde 85'inden fazlasının zarar gördüğünü ve 250 bin ton çöpün biriktiğini belirtti.

Nebih, "Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden çeşitli sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya." dedi.

Kent genelinde çöp yığınlarının giderek arttığını, bu nedenle kemirgenler ve haşerelerin çoğaldığını, bulaşıcı hastalık ve salgınların yayıldığını aktaran Nebih, İsrail'in Gazze Belediyesi ekiplerinin Cuhar ed-Dik'te bulunan çöp sahasına girişine müsaade etmediğini aktardı.

Nebih, şöyle devam etti:

"Gazze’de içme suyu sıkıntısı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın yaşamını tehdit ediyor. Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman da yok."

Soykırımcı İsrail, Gazze Belediyesi ekiplerinin çöp sahasına erişimini engelliyor

Nebih, İsrail güçlerinin belediye personelinin çöplere ulaşmasına izin vermediği Cuhar ed-Dik bölgesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planına göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan İsrail askerlerinin kontrolünde olduğunu kaydetti.

"İsrail ordusu geri çekilme hattının doğusundaki bölgeleri tamamen kontrol altında tutuyor." diyen Nebih, bu nedenle belediye personelinin "Gazze'nin atıklarını bölgeye taşıyamadığını" vurguladı.

Nebih, "Lağım sularının sızıntısı yüzünden birçok cadde yaşanmaz hale geldi. Bu durum salgın hastalık riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma "acil müdahale” çağrısında bulunan Nebih, "Yeni araçların ve yakıtın girişine izin verilmezse, Gazze halkı hastalık ve salgınlardan ölmeye başlayacak." uyarısında bulundu.

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son iki yılda yaklaşık 700 bin metrelik kanalizasyon hattını tahrip etii.

İsrail’in Gazze'ye yönelik iki yıldır devam eden saldırılarında 68 bin 527 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi yaralandı.