Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz gönderimi sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın Gazprom şirketi Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz göndermeye devam ettiklerini bugünkü hacmin 105 .1 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı.
Gazprom iki günlük düşüşün ardından bugün Avrupaya yüksek hacimde gaz gönderiyor. Gazpromun açıklamasının ardından Ukrayna'dan da bu yönde açıklama geldi.
Ukraynalı gaz iletim sistemi operatörü, iki günlük düşük hacimlerin ardından cuma günü, Ukrayna üzerinden Rusya'nın gaz geçişini maksimum düzeyde olduğunu bildirdi.
Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu bildirmişti.
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