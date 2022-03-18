Lviv güne patlama sesleri ile uyandı.

Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu.

Patlama seslerinin ardından paylaşılan görüntülerde gökyüzüne yoğun bir siyah duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Rusya'nın uçak bakım tesisini vurduğu herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıya atıfta bulunarak ,Karadeniz'den muhtemelen X-555 olmak üzere altı seyir füzesinin fırlatıldığını söyledi.

Açıklamada, iki füzenin imha edildiği belirtildi.

Lviv Belediyesi, Rus füzelerinin Lviv Havalimanı yakınındaki tesise yaptığı saldırıyla ilgili, “Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lvivlileri hava saldırısı alarmı durumunda talimatları yerine getirmeleri konusunda uyararak olay yerinden fotoğraf çekilmemesi ve yetkililere kolaylık gösterilmesi çağrısında bulundu.

Geçen hafta sonu Rus seyir füzeleri Lviv'in batısındaki bir askeri üssü harap etmiş, 35 kişiyi ölmüş ve 130'dan fazla kişiyi yaralanmıştı.