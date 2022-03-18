Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 07:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 3 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Japonya'nın kuzeydoğusunda, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yapan balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pasifik Okyanusu'na kıyı İwate eyaleti açıklarında 2,9 tonluk balıkçı teknesi "The Chiyo Maru" alabora oldu.
Kamaişi Sahil Güvenliği, ters dönen teknedeki 3 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ölenler arasında İwate Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goto Tomoaki'nin de bulunduğu kaydedildi.
Limana çekilen teknenin, kıyı eyaleti açıklarında, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yaptığı açıklandı.
Etiketler: Japonya Balıkçılık
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