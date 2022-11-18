Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
[Fotograf: Reuters]
Rus enerji şirketi Gazprom, yapılan yeni anlaşma kapsamında Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatının başladığını duyurdu.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.
Anlaşma kapsamındaki sevkiyatın 15 Kasım'da başladığı bilgisi verilen açıklamada, Mart 2023'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceği kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Enerji
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