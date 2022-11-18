Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatına yönelik SOCAR ile yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamındaki sevkiyatın 15 Kasım'da başladığı bilgisi verilen açıklamada, Mart 2023'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceği kaydedildi.