Puslu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 23:55

Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın daha ulaştığı belirtildi.

Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, açıklamada, geçici ateşkes süreci kapsamında bölgeye ulaşan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın giriş yaptığını belirten Ebu Muhsin, yardım tırlarının geri kalanının henüz bölgeye girmediğini aktardı.

Ebu Muhsin, bunun nedeninin, İsrail ordusunun engelleri, yardımların girişinin aksaması ve birikmesi olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin detay vermeyen Ebu Muhsin, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 200 tırın girmesinin planlandığını kaydetti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

ETİKETLER
Gazze Yakıt Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Sınır Tanımayan Doktorlar: Saldırılar sadece Hamas'ı değil Gazze'nin tamamını hedef alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Adana'da depremzedeler için hazırlanan 1000 konut ocakta teslim edilecek
00:40
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü pozitife çevirdi
00:30
Çorum'da alkol zehirlenmesi: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
00:37
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı
00:25
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktı
00:30
Hamas, 6 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
Beşiktaş evinde farklı yenildi
Beşiktaş evinde farklı yenildi
FOTO FOKUS
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı
Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ