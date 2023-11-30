Gaz ve yakıt taşıyan 7 tır daha Gazze Şeridi'ne ulaştı

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, açıklamada, geçici ateşkes süreci kapsamında bölgeye ulaşan yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın giriş yaptığını belirten Ebu Muhsin, yardım tırlarının geri kalanının henüz bölgeye girmediğini aktardı.

Ebu Muhsin, bunun nedeninin, İsrail ordusunun engelleri, yardımların girişinin aksaması ve birikmesi olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin detay vermeyen Ebu Muhsin, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 200 tırın girmesinin planlandığını kaydetti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.