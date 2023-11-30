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Dünya
AA 30.11.2023 22:14

Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin konuştu.

Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin Gazze'deki "insani ara"ya etki edip etmeyeceği sorusu üzerine Kirby, söz konusu şiddet olayının uzlaşmanın uzatılması konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini söyledi.

Kirby, Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini kaydetti.

Nihayetinde İsrail ve Hamas'ın bu uzlaşmanın uzatılmasına ilişkin parametreler üzerinde anlaşması gerektiğini dile getiren Kirby, ABD'nin "insani ara"nın uzatılması konusunda destek vereceğini aktardı.

Kirby, Gazze halkına daha fazla gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırmak için son bir hafta içinde yapılan sahadaki çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini, "insani ara"nın uzatılması için çok çalıştıklarını vurguladı.

İsrail'in, "insani ara" sona erdiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Kirby, İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme "hakkı ve sorumluluğu" olduğunu ifade etti.

Kirby, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini, Gazze'nin güneyindeki sivillerin korunması ve zarar görmemesi için "uygun güvenlik tedbirlerinin" alınması gerektiğini söyledi.

"Uygun güvenlik önlemleri" alınmadığı takdirde Gazze'nin güneyine yönelik yapılacak askeri harekatı desteklemedikleri konusunda çok tutarlı ve net olduklarını aktaran Kirby, savaş konusundaki deneyimlerini paylaşmaları için İsrail'e askeri danışman ve uzman gönderdiklerini dile getirdi.

"Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendiriyoruz"

Son günlerde Rusya'nın Ukraynalıların enerji altyapılarını korumak için kullandıkları savunma sistemlerini hedef alan bazı hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Kirby, "Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendiriyoruz. Böylece Rus füzelerini ve önemli altyapıyı hedef alan İran İHA'larını vurabilsinler." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, hava savunma sistemleri ve ekipman sağladıklarını belirten Kirby, Ukrayna'nın enerji altyapısını güçlendirmesine yardımcı olmaya devam ettiklerini aktardı.

Kirby, Ukrayna'ya yüksek gerilimli oto transformatörleri, endüstriyel boyutta gaz jeneratörleri gibi ekipman ve malzemeler sağlayarak Ukrayna'daki insanların ısı ve elektrik kaybını önlediklerini söyledi.

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