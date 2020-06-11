Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Selde 5 kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden haber alınamıyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Yüzlerce ev ve aracın sular altında kaldığı selde, yollar ve köprüler hasar gördü.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Basın Sözcüsü George Ayisi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.