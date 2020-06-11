Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı, yollar ve köprüler hasar gördü.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Selde 5 kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden haber alınamıyor.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Yüzlerce ev ve aracın sular altında kaldığı selde, yollar ve köprüler hasar gördü.
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Basın Sözcüsü George Ayisi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Etiketler: Gana şiddetli yağışlar selSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 02:49
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