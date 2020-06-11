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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 55 binden fazla kişide COVID-19 görüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 55 bin 421'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 998 bin 400 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, virüs tespit edilen 31 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.
Kovid-19 salgında 1210 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı 55 bin 421'e ulaştı.
Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 00:52
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