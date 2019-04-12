Yerel basındaki haberlere göre, Eğitim Bakanlığı, öğrencileri hafta başından bu yana burslarla ilgili reformları protesto eden lise ve kolejlerde, ikinci bir emre kadar eğitime ara verme kararı aldı.

Öğrenciler, devlet burslarındaki yaş sınırlarının daraltılarak zorlaştırılmasını protesto ediyor.

Protestolarda, başkent Libreville ile Port-Gentil kentinde öğrencilerin polis tarafından tartaklanarak tutuklandığı iddia ediliyor.

Gabon Başbakanı Julien Nkoghe, bütçedeki kesintileri ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek bursların kısıtlanmasını savunmuştu.

Kaynak: AA