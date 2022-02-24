Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
G7 ülkeleri: Putin Avrupa'ya yeniden savaşı getirdi
[Fotoğraf: AA]
G7 ülkelerinin açıklamasında, "Putin Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdi, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdı." ifadesi kullanıldı.
G7 ülkelerinden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama geldi.
Rusya'ya "kan dökmeyi durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu krizin, kurallara dayalı uluslararası düzen için ciddi bir tehdit olduğu ve Avrupa'nın çok ötesinde sonuçlar doğuracağı aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiği vurgulandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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