G7 ülkelerinden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

Rusya'ya "kan dökmeyi durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu krizin, kurallara dayalı uluslararası düzen için ciddi bir tehdit olduğu ve Avrupa'nın çok ötesinde sonuçlar doğuracağı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiği vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.