Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gelişmelere dair açıklama yaptı. Zelenskiy,"Bugün bize yardım etmezseniz savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir" diyerek uluslararası topluma seslendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadesini kullanan Zelenskiy, "Bugün bize yardım etmezseniz savaş yarın sizin de kapınıza gelebilir" dedi.
Ayrılar geliyor...
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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