Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko, yasağın, yerel saatle 22.00'de başlayıp yarın 07.00'de biteceğini açıkladı.

Bu süre zarfında, başkentte toplu taşıma hizmet vermeyecek ancak metro istasyonları, sığınak olarak kullanılmak üzere açık kalacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.