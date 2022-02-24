Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AFP
AB yaptırımlarına Moskova'dan misilleme gelecek
[Fotoğraf:AA]
Moskova ,Ukrayna'ya saldırısı sonrası AB'den gelen yaptırımlara sert yanıt vermeye hazırlanıyor.
Moskova , Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine uygulanan "dostça olmayan" şeklinde nitelediği Avrupa Birliği yaptırımlarına aynı şekilde yanıt verme sözü verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun temeli olan mütekabiliyet ilkesi uyarınca sert misilleme önlemleri alacağız" denildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus ekonomisini sekteye uğratmak için büyük bir ekonomik yaptırım paketini kabul edeceklerini açıklamıştı.
Etiketler: AB
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