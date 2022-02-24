Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Donbas'ta mevzileri görüntüledi
TRT Haber, Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından hedef alınan mevzileri yerinde görüntüledi.
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlattı.
Bunun üzerine, bölgede tansiyon tepe noktasına ulaştı.
TRT Haber ekibi, Donbas bölgesindeki Marinka kasabasında, terk edilmiş mevzileri ve yaşam alanlarını görüntüledi.
[Grafik: TRT Haber]
Zırhlı araçların gizlendiği yerler, askeri teçhizat, konserveler, seyyar tuvaletler kameraya yansıdı.
Haber: Murat Can Öztürk
Kamera: Deniz Kahraman
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