Afrika Birliği (AfB) tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.

AfB Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ın Ukrayna'da oluşturulan çok ciddi ve tehlikeli duruma karşı oldukça endişeli oldukları anlatılan açıklamada ateşkes çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu ve herhangi bir bölgesel ya da küresel aktör uluslararası hukuka, Ukrayna'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı" denildi.