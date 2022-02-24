Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Han, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede Han, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan son durumdan üzüntü duyduğunu, Pakistan’ın anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Han, Pakistan’ın diplomasinin askeri çatışmayı önleyeceğini umduğuna işaret ederek, "Çatışma kimsenin çıkarına değil. Çatışma durumunda ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeler en çok zararı görüyor." ifadelerini kullandı.

Enerji iş birliği

Han, son aylarda Putin ile yaptığı telefon görüşmelerine atıfta bulunarak, ikili ilişkilerin olumlu seyrinin gelecekte de ilerlemeye devam edeceğine olan güvenini vurguladı.

Pakistan Akımı doğal gaz boru hattı projesinin önemine değinen ve Rusya ile uzun vadeli, çok boyutlu ilişki kurma taahhüdünün altını çizen Han, enerjiyle ilgili olası projelere dair iş birliğine dikkati çekti.