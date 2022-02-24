Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ukrayna'da denetimler sıkılaştı
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna'da emniyet güçleri kritik bölgelerde kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştiriyor.
Ukrayna Ulusal Muhafızları ve gönüllerle birlikte çalıştıklarını belirten polis, yerleşim yerlerinde devriye gezdiklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri kontrol noktalarında görev yapmakta, belgeleri incelemekte ve araçları teftiş etmekte, yollarda sürücülere yardımcı olmakta ve vatandaşlara bombardıman durumunda nasıl hareket edeceklerini anlatmaktadır” denildi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin Donbas
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