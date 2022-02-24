Ukrayna Ulusal Muhafızları ve gönüllerle birlikte çalıştıklarını belirten polis, yerleşim yerlerinde devriye gezdiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri kontrol noktalarında görev yapmakta, belgeleri incelemekte ve araçları teftiş etmekte, yollarda sürücülere yardımcı olmakta ve vatandaşlara bombardıman durumunda nasıl hareket edeceklerini anlatmaktadır” denildi.