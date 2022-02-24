Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende
[Fotoğraf:Reuters]
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’da görev yapan personelinin güvende olduğunu, bir kısmının ise yerlerinin değiştirildiğini bildirdi.
Gazetecilerin soruları üzerine yazılı açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Ukrayna'da bulunan tüm BM personeli güvende ve bilgimizde. Personele gerekli önlemleri almaları talimatını verdik ve bazılarının da yerini değiştiriyoruz" ifadesini paylaştı.
Görev açısından kritik bir personel grubunun, temas hattının etrafındaki alanlarda çalışmaya devam ettiğini kaydeden Dujarric, ülkede yaklaşık bin 500 BM personelinin bulunduğunu belirtti.
Etiketler: Ukrayna
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